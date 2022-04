Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Containermulden- Täter wurden beobachtet

Bünde (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (24.4) wurden Polizeibeamte zur Recyclingbörse an der Franz-Werfel-Straße in Bünde gerufen, da ein aufmerksamer Zeuge vier Personen dabei beobachtete, wie diese augenscheinlich Gegenstände vom Grundstück der Börse entwenden wollten. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich zwei Personen auf einer Mulde und durchsuchten augenscheinlich diese nach verwertbaren Gegenständen. Zwei weitere Personen befanden sich in einer weiteren anliegenden Mulde und hoben verschiedene Matratzen und Bekleidung aus der Mulde. Die vier rumänischen Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 33 Jahren beabsichtigten nach bisherigen Ermittlungen die Gegenstände vom Gelände zu transportieren und mitzunehmen. Nach erfolgter Personalienfeststellung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Beschuldigten vor Ort wieder entlassen. Die entwendeten Gegenstände wurde wieder der Recyclingbörse übergeben.

