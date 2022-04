Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - BMW entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Herforder erstattete am Sonntag (24.4.) Anzeige bei der Polizei, nachdem er den Diebstahl seines BMW X5 bemerkt hatte. Gegen 11.00 Uhr war ihm das Fehlen des Pkw aufgefallen, der sich bis dahin auf einem Parkplatz an der Meierstraße befunden hat. Der BMW, der über ein Keyless Go-System verfügt, ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen HF-R 3303. In dem Fahrzeug befanden sich eine Sonnenbrille und eine Herrenuhr im Wert von etwa 350 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem BMW X5 machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

