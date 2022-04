Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 90-jähriger Herforder ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 14.15 Uhr verschaffte sich ein bisher Unbekannter gestern (24.4.) Zutritt zur Wohnung eines 90-jährigen Herforders im Benter Weg. Der Senior hatte dem etwa 170cm großen Mann vor einiger Zeit mit Bargeld ausgeholfen, als dieser in einem Herforder Supermarkt vorgab, nicht genügend Geld zum Bezahlen seiner Ware dabei zu haben. Der Unbekannte teilte dem Herforder nun mit, er wolle ihm das geliehene Geld zurückgeben. Statt es, wie aufgefordert, im Eingang auf den Rollator des Mannes zu legen, ging der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann den Herforder körperlich an und drang so in dessen Wohnung ein. Dort durchsuchte er im Wohnzimmer mehrere Schränke. Der Herforder wollte den korpulenten Mann, mit südländischen Aussehen daran hindern, wurde jedoch erneut von diesem geschubst. Mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags verließ der Unbekannte dann die Wohnung. Im Hinausgehen sprach er auf Türkisch eine weitere Hausbewohnerin an, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Gegen 20.10 Uhr erschien der Mann dann erneut im Benter Weg und verschaffte sich ein zweites Mal gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 90-Jährigen und stieß diesen zu Boden. Dieses Mal durchwühlte er Schränke im Schlafzimmer. Eine weitere Anwohnerin des Benter Wegs, die die Situation bemerkte, eilte dem 90-Jährigen zur Hilfe und versuchte, den dunkel gekleideten Mann aufzuhalten. Dieser flüchtete jedoch mit Bargeld in erneut dreistelliger Höhe mit einem Fahrrad in Richtung Bünder Fußweg. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief auch in diesem Fall negativ. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

