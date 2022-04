Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Bandendiebstahl- Hochwertige Alkoholika mitgenommen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne konnten am Donnerstagnachmittag (21.4.) drei männliche Personen aus Georgien festgenommen werden, die in Verdacht stehen, aus einem Einkaufsmarkt an der Albert-Schweitzer-Straße mehreren Flaschen von hochwertigen Alkoholika entwendet zu haben. Gegen 15.20 Uhr wurde ein schwarzer Opel im Bereich der Lübbecker Straße durch Zivilkräfte der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich drei Georgier im Alter von 34 und 35 Jahren aus Hannover. Bei der Überprüfung der Personen und des Fahrzeuges wurden im Inneren des Fahrzeuges mehrere Flaschen mit teuren alkoholischen Getränken im Wert von ca. 500 Euro aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Flaschen dem Einkaufsmarkt in unmittelbarer Nähe zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen konnten für die Alkoholika keine entsprechenden Zahlungsbelege vorweisen, so dass der Verdacht von einem Diebstahl der Flaschen ausgegangen besteht.

Zwei der drei Tatverdächtigen wurden bereits einige Zeit vorher dabei beobachtet, wie diese versuchten, im Bereich für Selbstbezahler diverse Getränke mitzunehmen, ohne diese zu bezahlen. Dieses wurde durch eine aufmerksame Kassiererin bemerkt und bereits eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl erstattet. Eine Auswertung von Videoaufzeichnungen ergab zudem, dass die Tatverdächtigen bereits im Vorfeld bestimmte Waren als Vorbereitungshandlung für den Diebstahl in unterschiedlichen Regalen bereitstellten, um diese anschließend zu entwenden.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung aufgenommen und bereits mit der weiteren Auswertung von Spuren und Sichtung von Videoaufzeichnungen begonnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell