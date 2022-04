Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hecke durch Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

Herford (ots)

(sls) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht zu Donnerstag (21.4.) am Steilen Weg in Herford. Der Inhaber eines Grundstücks bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr, dass im Bereich der Hofzufahrt die Hecke zum Nachbargrundstück erheblich beschädigt wurde. Am Mittwochabend konnte der Geschädigte die Beschädigungen noch nicht feststellen. Nach erster Auswertung der Spurenlage und Sicherstellung von Fahrzeugteilen besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW oder auch LKW gegen die Hecke fuhr und diese beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Grundstücksbereich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallbeteiligten oder auch Zeugen, die Angaben zum Beteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

