Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Honda-Fahrer verletzt Fußgänger

Herford (ots)

(jd) Am Mittwoch (20.4.) ereignete sich um etwa 18.06 Uhr nahe der Herforder Innenstadt eine Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus Hiddenhausen befand sich an der Kreuzung Auf der Freiheit / Berliner Straße / Rathausplatz als er plötzlich von einem Pkw gestreift wurde. Es handelt sich dabei um ein silbernes Auto der Marke Honda. Ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Hondafahrer in Richtung Innenstadt. Der 23-jährige Fußgänger verletzte sich durch den Aufprall und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Fahrer des Hondas machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell