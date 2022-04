Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - 23-Jähriger versucht, Getränke und Kleidung zu entwenden

Bünde (ots)

(jd) Einem Mitarbeiter eines Supermarktes an der Wilhelmstraße fiel gestern (20.4.), um 16.40 Uhr eine Gruppe, bestehend aus drei Männern, in dem Geschäft auf: Die drei bis dahin Unbekannten legten diverse Waren in einen Einkaufswagen, verstauten dann jedoch einzelne Teile in einem mitgeführten Rucksack und versuchten dann, den Kassenbereich zu passieren. Dort gelang es dem Mitarbeiter einen der drei Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Bramsche. Er hatte Getränke, ein Cappy sowie Socken im Wert von insgesamt über 100 Euro aus dem Bestand des Geschäftes in seinem Rucksack. Seine beiden Begleiter, die ebenfalls etwa 20 bis 25 Jahre alt sein sollen, konnten zu Fuß entkommen. Beide waren dunkel gekleidet und trugen schwarz-weiße Sneaker der Marke Adidas, einer zudem eine weiße Cordjacke. Sollten mögliche Zeuge Angaben zu einem der beiden bisher unbekannten Männer machen können, werden sie gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

