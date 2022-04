Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Durch ein lautes Geräusch wachte eine Anwohnerin der Straße Schröderskamp in der vergangenen Nacht (21.4.) gegen 3.30 Uhr auf. Als die Frau draußen nach der Ursache sehen wollte, bemerkte sie drei Personen an einer nahegelegenen Tankstelle an der Salzuflener Straße. Die mit dunkeln Daunenjacken bekleideten Unbekannten stiegen durch ein Fenster aus dem Verkaufsraum der Tankstelle heraus und flüchteten zu Fuß in Richtung Bäderstraße. Die Zeugin alarmierte unverzüglich die Polizei, die eine Nahbereichsfahndung einleitete. Diese verlief bislang negativ. Nach ersten Ermittlungen gingen die drei Personen zunächst die Eingangstür an, die der Gewalteinwirkung jedoch standhielt. Mittels eines Werkzeugs schlugen die Männer dann eine Scheibe vollständig ein und gelangten so in das Innere des Tankstellengebäudes. Die Täter nahmen Zigaretten im Wert von rund 3000 Euro an sich. Inwieweit sie weiteres Diebesgut erlangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Vlotho-Valdorf etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den drei Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

