POL-HF: Seniorin wird Opfer eines Diebstahls- Geldbörse aus Handtasche mitgenommen

Vlotho (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (19.4.) gegen 12.15 Uhr beabsichtigte eine 73-jährige ältere Dame einen Einkaufsmarkt an der Meyrastraße in Vlotho zu betreten. Direkt vor dem Markt wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch über dort stehende Blumen verwickelt. Die Frau war augenscheinlich in Begleitung einer weiteren Frau die sich im Hintergrund aufhielt und dem Gespräch folgte. Das Gespräch wurde nach kurzer Zeit von der Frau abgebrochen und beide Personen entfernten sich direkt vom Eingangsbereich. Im Anschluss des Gespräches stellte die Geschädigte dann im Markt fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Die Tasche befand sich an einem Rolltor, war jedoch während des Gespräches vor dem Markt kurz unbeaufsichtigt. In der braunen Damengeldbörse befanden sich etwas Bargeld und diverse persönliche Papiere. Die gesprächsführende Frau wird mit ca. 30 Jahren, etwa 170cm groß und ausländischem Akzent beschrieben. Sie trug dunkle Kleidung und eine schwarze Mundschutzmaske. Die begleitende Frau wird ebenfalls mit ca. 30 Jahren beschrieben. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die das Gespräch am Einkaufsmarkt beobachtet haben und/oder Angaben zu den beiden Frauen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

