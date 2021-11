Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beim Abbiegen gegen PKW geprallt

Ulm (ots)

Ein LKW mit Anhänger stand am Freitag, gegen 08.45 Uhr, an der Ampel in der Springstraße und wollte nach rechts in die Rheinlandstraße einbiegen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand eine 65-jährige PKW-Lenkerin und wollte nach links in die Rheinlandstraße einbiegen. Bei Grünlicht fuhren beide Fahrzeuge los. Der Lastzug musste für den Abbiegevorgang ausholen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW. Anschließend fuhr der LKW ohne anzuhalten weiter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 3 000 Euro geschätzt. Das Anhängerkennzeichen des Lastzuges ist bekannt. Das Polizeirevier Geislingen führt die Ermittlungen wegen Unfallflucht durch.

