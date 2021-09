Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Verhafteter Straftäter vom Krankenhaus ins Gefängnis

Hannover (ots)

Gestern Nachmittag meldete sich ein Mann (52) auf der Wache der Bundespolizei in Hannover. Er gab an, dass er sich in eine Klinik einweisen lassen möchte. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der wohnungslose Mann durch die Justiz gesucht wird. Er wurde bereits im Jahr 2018 zu einer Freiheitsstrafe von 365 Tagen wegen Besonders schweren Diebstahls und Gefährlicher Körperverletzung verurteilt und seitdem untergetaucht. Der Mann bekam daraufhin auf der Wache einen Krampfanfall und wurde durch einen Rettungswagen zunächst ins Krankenhaus verbracht. Eine Bundespolizeistreife begleitete ihn und überwachte den dortigen Aufenthalt. Als sich sein Gesundheitszustand nach zwei Stunden stabilisierte und die Haftfähigkeit durch einen Arzt festgestellt wurde, wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dass sein ursprünglich gewünschter Klinikaufenthalt ein so schnelles Ende nehmen würde, damit hat er wohl nicht gerechnet.

