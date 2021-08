Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brandmeldealarm in einem Seniorenwohnheim, Am Ochsenkamp

Schwelm (ots)

Am Sonntagabend (01.08.2021) um 20:58 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Seniorenwohnheim Am Ochsenkamp alarmieret, dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Grund für die Auslösung war eine defekte Mikrowelle, die in Brand geraten war. Das Feuer konnte jedoch von Mitarbeitern der Einrichtung vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht und das Gerät vom Strom getrennt werden.

Ein Angriffstrupp der Feuerwehr ausgerüstet mit Atemschutz, Kleinlöschgerät und Wärmebildkamera kontrollierte den betroffenen Bereich und baute die defekte Mikrowelle aus. Parallel wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Ein zweiter Angriffstrupp stand in Bereitstellung, weitere Maßnahmen waren jedoch nicht mehr erforderlich und die Einsatzstelle konnte schnell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 23 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz konnte gegen 21:50 Uhr beendet werden.

