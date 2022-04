Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Imbiss- Täter nehmen Feuerzeuge mit

Löhne (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (19.4.) meldete sich der Inhaber eines Imbisses an der Lübbecker Straße in Löhne bei der Polizei und teilte einen Einbruch mit. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Döner Imbiss am Montagabend gegen 22.30 Uhr durch den Geschädigten geschlossen und verlassen. Im Zeitraum bis Dienstagmorgen 11.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten. Hier wurden eine unverschlossene Kasse geöffnet, in der sich etwas Kleingeld befand. Die Täter ließen das Kleingeld am Tatort zurück, entwendeten jedoch von mehrere Einwegfeuerzeuge. Diese befanden sich in einem Aufsteller auf dem Tresen. Anschließend flüchteten die Einbrecher aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat mit der Spurenauswertung begonnen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

