Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger - räuberischer Diebstahl in Taxi - Täter ermittelt

Freiburg (ots)

Freiburg-Stühlinger - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18.12.2021 wurde ein 56-jähriger Taxifahrer kurz vor 01:00 Uhr Opfer eines räuberischen Diebstahls. Der zunächst unbekannte Täter entriss diesem nach Ende der Fahrt in der Ferdinand-Weiß-Straße nach kurzem Gerangel seine Geldbörse und flüchtete anschließend in Richtung Bissierstraße. Durch die Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger mit italienischer Staatsbürgerschaft ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

