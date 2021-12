Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geldwechselbetrug - Diebstahl im Friseurgeschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Mann betrat am Dienstag, 21.12.2021 gegen 12.00 Uhr ein Friseurgeschäft in der Hebelstraße und wollte Schweizer Franken in Euro gewechselt bekommen. Aufgrund der sprachlichen Barriere kam keine Wechslung zustande aber die 50 Jahre alte Frau im Friseurgeschäft war durch das Gespräch sehr abgelenkt. Als der Mann das Geschäft wieder verließ bemerkte sie das Fehlen ihres Mobiltelefons, welches in der Nähe der Kasse lag. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Zirka 180 cm groß, blaue Augen, kräftige Statur, Mütze, Jeans und dunkle Jacke. Er war zwischen 55 Jahren und 60 Jahre alt, hatte eine helle Hautfarbe und wirkte ungepflegt. Die gleiche Beschreibung passte zu einem Mann, welcher kurz davor, um 11.45 Uhr, in einer Gasstätte in der Hauptstraße auftauchte. Auch hier wollte er Schweizer Franken in Euro wechseln. Nach einem verwirrenden hin und her, in dem er immer wieder einen anderen Betrag wechseln wollte, nahm er sich seine Franken und verließ die Gasstätte. Der Wirtin entstand kein Schaden. Bei dem Mann handelt es sich vermutlich um die gleiche Person, er wurde als Osteuropäer beschrieben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Mann geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

