Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach

Rheinfelden: erster Falschfahrer auf neuem Teilstück der Autobahn A 98 unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Dienstag, 21.12.2021, gegen 09:45 Uhr mit, dass ihm auf dem neu eröffneten Teilstück der BAB 98 zwischen dem Anschlussdreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Minseln ein Falschfahrer entgegenkam. Eine Fahndung nach dem Falschfahrer, welcher offensichtlich noch vor dem Herrschaftsbucktunnel wieder in die richtige Fahrtrichtung wendete, verlief ergebnislos. Bei dem Falschfahrer handelte sich um einen schwarzen Kleinwagen, vermutlich Skoda Fabia, mit deutscher Zulassung. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden und / oder Hinweise zu diesem geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell