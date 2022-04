Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebe beobachtet- Reifen abmontiert

Herford (ots)

(sls) Der Inhaber eines Fahrrades informierte die Polizei am Donnerstagabend (21.4.) über einen versuchten Fahrraddiebstahl. Der Geschädigte stellte sein gelbes Mountainbike an den Fahrradständern vor dem Bahnhofsgebäude am Bahnhofsplatz verschlossen ab. Gegen 18.30 Uhr konnte er zwei Personen beobachten, wie diese augenscheinlich die Fahrradreifen abmontierten, um sie dann mitzunehmen. Der Geschädigte sprach die beiden Unbekannten an, die darauf die Reifen fallen ließen und in Richtung Bahnhofsgleise flüchteten. Aufgrund der wegfallenden Reifen, konnte der Radfahrer den Flüchtigen nicht mehr hinterherlaufen. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Handyfotos begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof beobachtet haben. Wer Hinweise zu den beiden flüchtigen Personen machen kann, möge sich unter der Telefonnummer 05221-8880 beim zuständigen Kriminalkommissariat melden.

