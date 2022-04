Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer gegen PKW gedrückt- Anhaltevorgang übersehen

Bünde (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagabend (21.4.) kam es in Bünde auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 17.45 Uhr befuhr ein 36-Jähriger Radfahrer aus Bünde die Bahnhofstraße in Richtung Kreuzung der Blankener Straße. Aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampelanlage musste der Radfahrer hinter einer, bereits vor der Ampel stehenden, Fahrerin eines blauen VW Polo anhalten. Den Anhaltevorgang beider Fahrzeuge übersah ein 63-Jähriger VW-Passatfahrer zu spät. Der Fahrer aus Bünde fuhr auf den Radfahrer hinten auf und schob ihn nach vorne. Durch die Wucht wurde das Mountainbike gegen den davor stehenden Polo gedrückt und beschädigte das Heck des Fahrzeuges. Der Radfahrer wurde durch den Unfall im Beinbereich verletzt und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. An allen drei Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell