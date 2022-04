Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Vlothoerin schwer verletzt

Herford

(jd) Gestern (24.4.) Nachmittag ereignete sich um 16.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Vlothoer Straße. Eine 84-jährige Frau aus Vlotho fuhr mit ihrem VW aus Richtung Herford kommend in Richtung Vlotho. Kurz hinter dem Kreisel Vlothoer Straße / Bismarckstraße kam ihr auf ihrer Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit ein BMW entgegen. Die Frau konnte die Kollision nicht mehr verhindern und so stießen beide Fahrzeuge frontal ineinander. Am Steuer des BMW saß ein 20-jähriger Mann aus Gütersloh. Er, sowie sein 23-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, während die Vlothoerin nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass ihnen der BMW sowie ein Audi, an dessen Steuer ein 24-jähriger Gütersloher saß, im Vorfeld des Unfalls mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen waren. Die Fahrzeuge überholten andere Verkehrsteilnehmer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit im Verlauf der Vlothoer Straße. Kurz vor dem Unfall fuhr der Audi vor dem BMW, sodass die Vermutung naheliegt, dass der BMW-Fahrer zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrzeugs ansetzen wollte, als es zum Zusammenstoß mit der Vlothoerin kam. Inwieweit es sich dabei um ein illegales Straßenrennen handeln könnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Führerscheine der beiden Gütersloher wurden daher sichergestellt. Da ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem Audi-Fahrer positiv ausfiel, wurde ihm auf der Wache Herford eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell