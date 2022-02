Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter Straftäter begleicht offene Geldstrafe

Bietingen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (17. Februar 2022) ging zivilen Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Konstanz ein verurteilter Straftäter ins Netz.

Bei der Kontrolle eines zuvor eingereisten serbischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Bietingen stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl fest. Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der 32-Jährige seit Oktober 2019 wegen unerlaubten Aufenthalts gesucht. Zuvor war er durch das Amtsgericht Hersbruck rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 900,- Euro verurteilt worden. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von rund 80,- Euro.

Die offene Geldstrafe konnte vor Ort beglichen und eine Ersatzfreiheitsstrafe somit abgewendet werden. Mit seinem gültigen und zur Einreise und Aufenthalt legitimierenden Reisepass konnte der Mann wenig später seine Reise fortsetzen.

