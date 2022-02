Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Paar mit Hund gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Paar, das am Sonntag (06.02.2022, 14.30 Uhr) mit seinem Hund im Gaßbachtal in Oelde-Stromberg spazieren war.

Der Hund des Paares lief an einer Hundeleine, als er eine vorbeigehende Frau unterhalb der Wallfahrtskirche in den Unterarm biss. Zwar entschuldigten sich der Mann und die Frau für das Verhalten des Hundes, tauschten jedoch keine Personalien aus. Da die 45-jährige angegriffene Frau aus Stromberg durch den Biss verletzt wurde, bitten wir um Hinweise zu dem Paar.

Beide waren rund 50 Jahre alt. Der Mann habe kurze, dunkle Haare und die Frau kinnlange, blonde Haare gehabt. Bei dem Hund könnte es sich um einen großen schwarzen Schäferhund gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell