POL-WAF: Beelen. Männer verletzten sich gegenseitig

Am Sonntag, 6.2.2022, 20.20 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern einer Wohnung an der Straße Tich in Beelen, bei der alle drei verletzt wurden. Ein zunächst verbaler Streit artete aus und ein 46-Jähriger soll einen 32-Jährigen mit einem Schraubendreher verletzt haben. Daraufhin soll es zu einer Schlägerei zwischen dem 46-Jährigen und einem alkoholisierten 50-Jährigen gekommen sein. Motiv und das tatsächliche Geschehen konnten nicht eindeutig vor Ort geklärt werden. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser, in dem der 50-Jährige stationär blieb.

