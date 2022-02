Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Hundebesitzer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Hundebesitzer, dessen Tier am Freitag, 4.2.2022, 9.30 Uhr einen 66-Jährigen an der Wilhelmstraße in Wadersloh biss. Der Wadersloher befuhr mit seinem Fahrrad den Schützenplatz und passierte den Unbekannten, der mit dem Hund spazieren ging. Der 66-Jährige wich dem Schäferhund aus, dennoch lief dieser auf den Wadersloher zu und biss ihn. Befragt zu seinen Personalien machte der Unbekannte keine Angaben.

Der Hundehalter ist geschätzt 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, trug einen Kapuzenpullover und war mit einem Schäferhund unterwegs.

Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Wohnort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

