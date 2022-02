Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeuge beobachtet Fahrerflucht

Warendorf (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen, konnte ein flüchtiges Fahrzeug in Warendorf ermittelt werden.

Ein 78-jähriger Beelener hatte seinen schwarzen Ford Galaxy am Freitag (04.02.2022, 12.10 Uhr) auf dem Parkplatz eines Discounters an der Freckenhorster Straße in Warendorf geparkt. Ein weißer Kleintransporter stieß gegen das Auto des Rentners und beschädigte es hinten. Anschließend fuhr der zunächst Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei zu informieren.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen und informierte den Beelener nach seiner Rückkehr zum Auto.

