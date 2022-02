Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Unbekannter wollte Seniorin bestehlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 4.2.2022, 12.25 Uhr versuchte ein Unbekannter eine Seniorin zu bestehlen, nachdem diese in der Bank an der Albersloher Straße in Rinkderode Geld abgehoben hatte. Als die Rinkeroderin das Geld und ihre Bankkarte im Portemonnaie verstauen wollte, griff der Täter zu. Ein Geldschein sowie die Karte fielen auf den Boden und die Frau schrie den Mann an. Er kam der Aufforderung nach, ihr ihre Sachen zurückzugeben. Nachdem beide Personen sich vor der Bank befanden, sprach der Täter die Seniorin erneut an. In diesem Fall wollte er sie zu einem Geldwechsel veranlassen. Darauf ließ sich die Seniorin nicht ein und flüchtete in ein Geschäft.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, dunkelhäutig, hat eine kräftige Statur und kann scheinbar kein Deutsch.

Wer hat den Mann vor oder in der Bank beobachtet? Wer hat weitere verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

