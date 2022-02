Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Verletzt durch Alleinunfall

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen, 4000 Euro Sachschaden und ein beschädigter Telefonmast - das sind die Resultate eines Alleinunfalls am Sonntagmorgen (06.02.2022, 06.30 Uhr) zwischen Everswinkel und Alverskirchen.

Ein 20-jähriger Ahlener war in seinem Auto auf der L 811 von Everswinkel Richtung Alverskirchen unterwegs. In einer Rechtskurve kam sein Auto aus bisher unklarer Ursache von der Straße ab, fuhr in den Graben und prallte hier mit einem Telefonmast zusammen.

Rettungskräfte brachten den Ahlener schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell