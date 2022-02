Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte- Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinwirkung

Warendorf (ots)

Am 05.02.2022 befuhr ein 38-Jähriger aus Telgte mit seinem Pkw die K18 (Haarkampsheide) von Telgte nach Milte. Gegen 12:20 Uhr kam er in Höhe einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug in den dortigen Graben. Im Anschluss versuchte sich der Telgter zu Fuß von der Örtlichkeit zu entfernen. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Er wies Verletzungen auf und wurde schwerverletzt einem Klinikum in Münster zugeführt. Weiterhin wurde bei dem Telgter Atemalkohol festgestellt. Es erfolgte eine Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell