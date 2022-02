Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde- Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinwirkung

Warendorf (ots)

Am 04.02.2022 befuhr ein 43- Jähriger aus Oelde mit seinem Pkw die Hans- Böckler- Straße in Richtung Fritz- Reuter- Straße. Als er gegen 15:50 Uhr im Bereich der Straße aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in eine Messstelle vom Kreis Warendorf geriet fuhr er leicht nach links. Dadurch stieß er gegen ein entgegen kommendes Fahrzeug eines 40- Jährigen aus Oelde. Es kam zum Zusammenstoß. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Der 43- Jährige wurde aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes schwer verletzt. Für ihn wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Mann konnte jedoch mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50000 Euro.

Während der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol bei dem 43 - jährigen Oelder festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Hans-Böckler-Straße wurde bis 17:30 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell