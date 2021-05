Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Mercedes beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Freitag, 28.5.2021, zwischen 8.15 Uhr und 8.25 Uhr auf der Hansastraße in Ahlen einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ausparken eine schwarze Mercedes Limousine am linken Heck. Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem benutzten Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

