Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Technische Fachberater informieren zum sicheren Zuhause

Warendorf (ots)

Am Samstag, 5.2.2022 informieren der Bezirksdienstbeamte und die technischen Fachberater der Polizei in Drensteinfurt rund um das sichere Zuhause. Die Experten sind zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sendenhorster Straße 12 anzutreffen.

Wie arbeiten Einbrecher? Wie kommen die Täter ins Haus? Wie können Fenster und Türen besser gesichert werden? Wie soll ich mich verhalten, wenn ich bei einem Einbruch Zuhause bin? Auf diese Fragen und mehr erhalten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Antworten. Weitere Antworten, Tipps und Informationen rund um den Einbruchschutz gibt es auch auf den Internetseiten des Netzwerks Zuhause sicher e. V. und der Kriminalpolizeilichen Beratung.

https://www.zuhause-sicher.de/ https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell