POL-WAF: Sendenhorst. Schwarzen Mercedes AMG gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Dienstag, 1.2.2022, 6.30 Uhr und Mittwoch, 2.2.2022, 6.30 Uhr einen hochwertigen Geländewagen auf der Alverskirchener Straße in Sendenhorst. Der schwarze Mercedes AMG G 63 stand auf der Einfahrt des Wohnhauses der Besitzer und hat das Kennzeichen BE-KG 63. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

