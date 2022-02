Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbrecher in Drensteinfurt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, kam es zwischen 16.55 Uhr und 19.15 Uhr zu einem vollendeten Einbruch und zu einem Einbruchsversuch in der Droste-Hülshoff-Straße in Drensteinfurt. In einem Fall drangen die Täter gewaltsam durch die Terrassentür eines Einfamilienhauses in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räume. In dem zweiten Fall wurde versucht, durch einen Wintergarten in ein Einfamillienhaus einzudringen. Als die Täter bemerkten, dass sich die Bewohner im Haus befanden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Durch eine Zeugin konnten gegen 18.15 Uhr zwei Personen beobachtet werden, die als mögliche Täter in Frage kommen könnten. Diese beiden Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, 35 - 40 Jahre, ca. 184 cm groß, schlank, schwarze Augenbrauen, blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarze Mütze, südländisches Aussehen, 2. Person: männlich, ca. 175 cm groß, schlank, blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarze Mütze, südländische Erscheinung. Angaben zu möglichem Diebesgut können zur Zeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, unter der Telefonnr.: 02382-965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

