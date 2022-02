Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots)

Am Dienstagabend (1.2.2022) hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh an. Da sich Hinweise ergaben, dass der 32-Jährige unter Dogeneinfluss stehen könnte, führte der Ennigerloher einen Vortest durch. Da dieser positiv war, ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen.

