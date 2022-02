Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Roten Opel Corsa angefahren und geflüchtet - Korrektur

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Montag, 1.2.2022, zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr seitlich an einem roten Opel Corsa auf der Lange Straße in Oelde entlang. Der Verursacher flüchtete trotz des deutlichen Streifschadens auf der Fahrerseite. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell