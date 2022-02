Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mülltonne brannte - Tatverdächtige flüchteten

Warendorf (ots)

Am Montag, 31.1.2022, 21.10 Uhr meldete sich ein Anwohner der Roncallischule in Neubeckum, der auf einen Feuerschein aufmerksam geworden war und eine brennende Mülltonne entdeckt hatte. Der Neubeckumer sah dort zwei Personen und forderte sie auf, das Feuer zu löschen. Die beiden Jugendlichen flüchteten daraufhin über die Gustav-Moll-Straße. Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet oder kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

