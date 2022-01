Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Versammlung war bei der Polizei angezeigt

Warendorf (ots)

Erneut fand am Sonntag, 30.1.2022 eine Versammlung in der Beckumer Innenstadt statt. Diese war am Freitagabend bei der Polizei angezeigt worden. Vor Ort gab sich der 40-jährige Beckumer als Verantwortlicher zu erkennen, der letzten Sonntag ins Visier der Ordnungshüter geraten war. Der Beckumer war kooperativ und hatte sich vorbereitet. Er benannte Personen als Ordner, von denen sich einer öffentlich für den Angriff auf den Polizisten und die Aggressivität am vorherigen Sonntag entschuldigte. Die Polizei hatte sich aufgrund ihrer Erfahrung vom 24.1.2022 personell stärker aufgestellt, um möglichen Eskalationen frühzeitig entgegenwirken zu können. Das war dieses Mal nicht erforderlich und der Aufzug zog zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr friedlich durch die Innenstadt. In der Spitze nahmen daran etwa 320 Personen teil. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes fand noch eine Kundgebung mit einigen Wortbeiträgen statt. Gegen eine Person, die sich nicht an die Maskentragepflicht hielt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

