Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.1.2022 ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Münsterstraße in Warendorf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ein 41-Jähriger aus Warendorf suchte unmittelbar danach die Polizeiwache auf und gab an, auf dem Parkplatz der Volksbank gewesen zu sein. Die beiden anderen Beteiligten hätten plötzlich hinter ihm gestanden und ihn geschlagen, zu Boden gedrückt und getreten. Bei der Fahndung nach den Tatverdächtigen stellen Polizisten diese auf dem Wilhelmsplatz fest und befragten sie. Der 31-Jährige und der 28-Jährige, beide aus Lage, gaben an, dass der 41-Jährige der Aggressor gewesen sei. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

