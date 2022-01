Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unsicher auf dem Fahrrad unterwegs - Polizeikontrolle

Warendorf (ots)

Am Samstagnachmittag (29.1.2022, 15.20 Uhr) fiel ein Fahrradfahrer einer Polizeistreife wegen seiner unsichereren Fahrweise auf der Robert-Koch-Straße in Ahlen auf. Bei der Kontrolle des 58-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Ahlener sehr stark alkoholisiert war. Das bestätigt auch der von ihm durchgeführte Atemalkoholtest. Somit ging es für den 58-Jährigen zur Blutprobenentnahme in das nahe gelegene Krankenhaus. Des Weiteren untersagte die Polizisten dem Ahlener bis zur Ausnüchterung die Nutzung von Fahrzeugen.

