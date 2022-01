Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert und ohne Führerschein bei Kontrolle festgestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.1.2022, 1.20 Uhr führten Polizisten eine Verkehrskontrolle auf der B 64 in Warendorf durch und hielten einen 44-jährigen Autofahrer an. Die Beamten nahmen aus dem Pkw Alkoholgeruch wahr und ließen den 44-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des Ergebnisses folgte für ihn die Blutprobenentnahme. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen, da der Mann keinen besitzt. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und erhoben von dem Polen eine Sicherheitsleistung.

