Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beim Abbiegen mit Pkw zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.1.2022 ereignete sich gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Freckenhorster Straße/Reichenbacher Straße/Im Grünen Grund in Warendorf. Eine 18-Jährige aus Warendorf befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Grünen Grund und bog nach links auf die Freckenhorster Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-Jährigen. Der Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Reichenbacher Straße und wollte die Kreuzung queren. Bei dem Unfall verletzte sich der 45-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Sein Pkw wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

