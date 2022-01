Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Beifahrerin bei Unfall verletzt

Warendorf (ots)

Eine Beifahrerin wurde bei einem Unfall verletzt, der sich am Samstag, 29.1.2022, 12.15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Kaiser-Wilhelm-Straße/Vorhelmer Straße in Neubeckum ereignet hat. Der 18-jährige Fahrer befuhr mit seinem Pkw die L 586 von Vorhelm in Richtung Roland. Als der Everswinkler den Kreisverkehr verließ, geriet das Auto ins Schleudern. Der 18-Jährige versuchte noch den Pkw abzufangen, was ihm nicht gelang und blieb damit ihm Graben stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell