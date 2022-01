Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Unfall mit nicht zugelassenem Pkw

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.1.2022 kam es gegen 1.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 475 zwischen Ennigerloh und Westkirchen. In dem Auto befanden sich ein 19-jähriger Sassenberger und ein 17-jähriger Freckenhorster, die beide alkoholisiert waren. Nach eigenen Angaben sei der 19-Jährige gefahren und mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Er habe dann gegengelenkt, sei nach links von der Straße abgekommen und durch einen Graben gefahren. Als Polizisten am Unfallort eintrafen, stellten sie den Pkw ohne Kennzeichen fest. Eine Zeugin gab an, diese seien nach dem Unfall abmontiert worden. Tatsächlich fanden die Beamten die benannten Kennzeichen versteckt auf einem Hof, der sich an der Unfallstelle befindet. Da nicht eindeutig klar war, wer den Pkw fuhr, ließen die Einsatzkräfte beiden Beteiligten eine Blutprobe entnehmen. Eine Sicherstellung des Führerscheins des Sassenbergers war nicht möglich, da er keinen besitzt. Rettungskräfte brachten beide Personen, die keine offensichtlichen Verletzungen hatten, zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Dort wurde der 19-Jährige stationär aufgenommen. Das Auto wurde sichergestellt, ebenso die Kennzeichen und Kleidung der Beteiligten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

