POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Blutprobe und sichergestellter Führerschein nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.1.2022 kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der L 793 in Höhe Alverskirchen, zwischen der L 585 und der L 811. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Everswinkel und kam nach links von der Straße ab. Im weiteren Verlauf prallte der Everswinkler mit seinem Pkw gegen einen Baum, so dass sich das Auto drehte und auf einem Feld stehen blieb. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen. Bei dem Unfall verletzte sich der 30-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Polizisten den Führerschein des Everswinklers sicher und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. Der Pkw wurde abgeschleppt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.700 Euro.

