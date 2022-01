Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg, entwendetes Wohnmobil aufgefunden

Warendorf (ots)

Das am Donnerstag in Beckum-Roland entwendete Wohnmobil "Adria" (BE-TB69) wurde am Freitagnachmittag in Oelde-Stromberg auf der Bernhard-Rest-Straße durch einen aufmerksamen Bürger aufgefunden. Der Hinweisgeber informierte die Polizei, die das Fahrzeug sichergestellte. Die Polizei fragt nun insbesondere die Mitbürger in Stromberg: Wer hat das Wohnmobil gesehen und kann Angaben zum Abstellzeitpunkt oder zu Personen machen, die das Wohnmobil dorthin gefahren haben? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

