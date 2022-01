Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 28.1.2022, 7.30 Uhr an der Einmündung Glandorfer Straße/B 475 in Füchtorf ereignet hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Glandorf. Als der Ahlener von der B 475 links auf die Glandorfer Straße abbog, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 28-Jährigen aus Lienen. Die Frau war mit ihrem Auto auf der B 475 in Richtung Warendorf unterwegs. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die B 475 war zeitweilig gesperrt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

