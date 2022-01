Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Schuricht folgte auf Terbeck

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Warendorf (ots)

"Erfahrene Kriminalisten leiten nun das Kriminalkommissariat 1 und Süd", so Landrat Dr. Olaf Gericke. "Unsere Führungskräfte zeichnen sich durch gute Kenntnisse aufgrund verschiedener Verwendungen aus und verfügen über langjährige Erfahrung als Kriminalisten. Vor Jahrzehnten als Sachbearbeiter angefangen, nun Chefs der Kriminalkommissariate, denen sie selbst lange angehörten."

Durch die Pensionierung von Ludger Lietmann musste die freigewordene Kommissariatsleiterstelle neu besetzt werden. Das nutzte Hubert Terbeck, um sich ein weiteres Mal zu verändern. Der Erste Kriminalhauptkommissar hatte in den letzten zwei Jahren das Regionalkommissariat Süd in Ahlen geleitet. Damit war der Sendenhorster für die Bearbeitung des Kriminalitätsgeschehens von Sendenhorst bis Wadersloh verantwortlich. Davor hat der 58-Jährige fünf Jahre das Kriminalkommissariat 2 mit vielfältigen Aufgaben geführt. Nun kehrte er als Leiter zurück in das Kriminalkommissariat 1 am Zentralstandort in Warendorf, in dem er viele Jahre als Sachbearbeiter und Finanzermittler tätig war. In dieser Dienststelle werden schwere Straftaten und Betrugsdelikte bearbeitet.

Auf Terbeck folgte Uwe Schuricht als neuer Leiter des Kriminalkommissariats Süd. Für den Ahlener ging es damit wieder zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Denn der 61-Jährige war dort Sachbearbeiter und über zehn Jahre stellvertretender Kommissariatsleiter. 2013 wechselte der Erste Kriminalhauptkommissar zum Zentralstandort nach Warendorf. Hier übernahm er zunächst die Leitung der Führungsstelle und ab 2018 die des Leitungsstabs.

"Ich freue mich, dass wir durch interne Wechsel Führungskräfte an der Spitze der Kriminalkommissariate habe, die über eine geballte Fachkompetenz verfügen", so die verantwortliche Direktionsleiterin Kriminalität, Janine Yeboah. Die Kriminalrätin sowie Behördenleiter Dr. Olaf Gericke und Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider wünschten den beiden für ihre neuen "alten" Aufgaben alles Gute und viel Erfolg.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell