Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Wohnmobil Fiat Pössl gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntagabend (30.1.2022, 22.00 Uhr) und Montagmorgen (31.1.2022, 5.15 Uhr) stahlen Unbekannte ein Wohnmobil an der Kapellenstraße in Enniger. Das anthrazit-graue Fahrzeug von Fiat Pössel, Modell Summit 640/H-Line, hat das amtliche Kennzeichen WAF-W 612. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Wohnmobils machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell