POL-WAF: Warendorf, Verkehrsunfall auf der B 475

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der B 475 bei Warendorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Sassenberger verletzt wurde. Er befuhr die B 475 aus Richtung Westkirchen kommend in Richtung Warendorf. Bei dem Versuch, mit seinem Opel Corsa nach links auf die Beckumer Straße abzubiegen, kollidierte er mit einem in Gegenrichtung fahrenden Citroen. In diesem Pkw saßen eine 40-jährige Frau aus Warendorf geführt und ihre beiden Kinder. Sie blieben unverletzt. Der Sassenberger wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

