Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Unkel (ots)

Am Mittwochmorgen führte die Polizeiinspektion Linz eine Überwachung des Fahrzeugverkehrs an der Grundschule in Unkel durch. Hierbei stellten die Beamten insgesamt zwei Verkehrsverstöße fest, eine Frau war ohne gültige Fahrerlaubnis mit ihrem Pkw unterwegs.

