Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -Schwerer Diebstahl aus Transporter-

Altenkirchen (ots)

Bereits am Montag, 17.01.2022, kam es zwischen 08.30 Uhr und 08.35 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in Altenkirchen, Wiedstraße, zu einem Diebstahl aus einem Transporter der Backerei. Laut Beobachtungen eines Augenzeugen schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter die Seitenscheibe des kurz zuvor abgestellten Firmenfahrzeuges ein. Anschließend öffnete er die Beifahrertür, entwendete aus dem Fahrzeug eine Kunststoffbox und flüchtete in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. In der Kunststoffbox befanden sich Geldkassetten mit den Einnahmen der Bäckerei. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 35 - 40 Jahre alt; ca. 180 cm groß; 3-Tage-Bart; schmales, spitzes Gesicht; sehr schlank; südländisches Aussehen. Er trug bei der Tatausführung eine rote Strickmütze mit weißen Punkten. Die PI Altenkirchen bittet um Hinweise zur Tat oder zur Person des Täters.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell